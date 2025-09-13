www.controradio.it Renzi: 'Lista Giani" occasione per tutti riformisti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:53 Share Share Link Embed

“Penso che Eugenio Giani farà un grandissimo risultato e sono convinto che debba fare un grande risultato, anche la lista Eugenio Giani presidente-Casa riformista. A tutti quelli che dicono che Giani si è spostato un po’ troppo a sinistra coi 5 Stelle, con Avs e con questo Pd, io dico guardate, questo” della Casa Riformista “è il simbolo perfetto per voi, è l’occasione perfetta per voi”. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi a margine della presentazione della lista per le regionali in Toscana ‘Casa Riformista per Eugenio Giani Presidente’, civica che raggruppa anche candidati di Italia Viva, Più Europa, Psi, Libdem, e Pri.