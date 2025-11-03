www.controradio.it Buttiamola in Politica! Puntata del 3 novembre 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:30 Share Share Link Embed

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

Quinta puntata della nuova stagione della rubrica, ogni lunedì alle 8.15 su Controradio.

Giani proclamato detta l’agenda per insediamento del consiglio (10 novembre) e urbanistica a Firenze.

Mentre partono gli incontri ufficiali nel Pd nazionale per la quadra della Giunta bis, rimane in dubbio amletico Tomasi (questa volta il tempo per decidere se lo prende lui) e Toscana Rossa annuncia per Bundu ricorso al Tar.

Intanto il 30 ottobre il senato italiano ha approvato in quarta lettura la riforma della giustizia, che prevede tra le altre cose la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. La riforma è uno dei pilastri del programma di governo di Giorgia Meloni. Ora lo scontro tra maggioranza e opposizioni si sposta fuori dal parlamento in vista del referendum confermativo sulla riforma.