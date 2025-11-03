    Accorpamenti: la mobilitazione in difesa del Michelangiolo

    Ci sarebbe anche il liceo classico Michelangiolo di Firenze tra i 16 istituti scolastici toscani accorpati a partire dal prossimo anno scolastico. A lanciare l’allarme è il collegio docenti dell’istituto che in una nota esprime “propria ferma contrarietà al progetto di dimensionamento”. Contro l’ipotesi accorpamento per lunedì 3 novembre, ore 14.00, è stato organizzato anche un presidio davanti a Palazzo Vecchio. Lo rende noto la Rsu del Michelangiolo.

    Al presidio parteciperanno i docenti insieme ad una rappresentanza studentesca.

    prof. Gianmario Leoni insegna storia e filosofia al Liceo classico “Michelangiolo” di Firenze