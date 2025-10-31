BONGOMAN by JAKA – 31th October – 2025- Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
TRACKLIST
Mutabaruka – I am
Busy Signal & Zion I Kings – The Days
Greezly – Dub Over (dub version)
Irie Love – Reincarnation
Aleighcia Scott- Fade Away
Jesse Royal & Melanie Fiona – Too Late
The Right Stuff x Gloria – Man Next Door
Kingston Sound System, Bronski Beat, Jimmy Somerville – Smalltown Boy
Singers & Players – Roberto “Lone Ark” SÃ¡nchez
Cherine Anderson // Grace Under Fire
Alborosie – Calling Selassie
Chronixx EXILE Track 01 – “Exile”
Chronixx EXILE Track 05 “Family First”
Chronixx EXILE Track 09 – “Hurricane”
Soul Sugar & Dub Shepherds – Disco jack
Mortimer – Burn It To The Ground
Romain Virgo – Finally