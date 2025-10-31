    BONGOMAN by JAKA – 31th October – 2025- with JAKA at the controls. FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    BONGOMAN by JAKA – 31th October - 2025- with JAKA at the controls. FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
    Loading
    /

    BONGOMAN by JAKA – 31th October – 2025- Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.

    VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/

    FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    TRACKLIST

    Mutabaruka – I am

    Busy Signal & Zion I Kings – The Days

    Greezly – Dub Over (dub version)

    Irie Love – Reincarnation

    Aleighcia Scott- Fade Away

    Jesse Royal & Melanie Fiona – Too Late

    The Right Stuff x Gloria – Man Next Door

    Kingston Sound System, Bronski Beat, Jimmy Somerville – Smalltown Boy

    Singers & Players – Roberto “Lone Ark” SÃ¡nchez

    Cherine Anderson // Grace Under Fire

    Alborosie – Calling Selassie

    Chronixx EXILE Track 01 – “Exile”

    Chronixx EXILE Track 05 “Family First”

    Chronixx EXILE Track 09 – “Hurricane”

    Soul Sugar & Dub Shepherds – Disco jack

    Mortimer – Burn It To The Ground

    Romain Virgo – Finally