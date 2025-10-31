    Italiani popolo più indebitato d’Europa: “hanno vinto i paninari”

    0
    Sorani
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Italiani popolo più indebitato d'Europa: "hanno vinto i paninari"
    Loading
    /

    Gli italiani si trovano oggi ai vertici delle classifiche europee per indebitamento personale. Nel 2024, il debito medio pro capite ha superato i 29.000 euro a persona, registrando un aumento del 13,6% rispetto al 2021. Un dato che riflette un utilizzo crescente di prestiti personali, finalizzati e non, da parte delle famiglie italiane. Come mai, a popolo di risparmiatori siamo diventati un popolo di indebitati? Lo abbiamo chiesto al prof.ALESSANDRO SORANI, esperto di comunicazione e titolare del laboratorio di comunicazione pubblica a scienze politiche