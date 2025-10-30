www.controradio.it Giani proclamato Presidente, Bundu fuori dal Consiglio annuncia ricorso Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

Proclamazione degli eletti e annuncio della prima seduta del nuovo Consiglio regionale. Sarà il 10 novembre quando saranno resi i noti i nomi dei nuovi componenti della Giunta. Mentre Toscana Rossa, esclusa dal Consiglio, annuncia ricorso al Tar.

La prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Toscana si terrà il 10 novembre, sarà presieduta dal consigliere anziano (l’esponente di FdI Enrico Tucci, eletto nel collegio di Siena), e si aprirà con l’elezione del Presidente dell’assemblea e dell’Ufficio di presidenza. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, durante la proclamazione degli eletti. Giani ha annunciato che nella stessa data del 10 novembre comunicherà i nomi dei componenti della nuova giunta regionale. “Comunicherò i nomi, non le deleghe, che saranno invece oggetto di una delibera di giunta, quando questa si riunirà per la prima seduta”, ha detto il governatore. Giani ha anche spiegato che nella sua prima relazione al Consiglio regionale enuncerà “degli indirizzi programmatici”, dando “15 giorni” per esaminarli. “Quindi il Consiglio su questi indirizzi programmatici si riunirà nella seduta immediatamente successiva”. Convocando l’aula il 10 novembre per l’insediamento e i primi adempimenti, secondo Giani “ce la facciamo a programmare per prima di Natale l’approvazione del bilancio, che sarà il primo vero argomento del Consiglio”.

Gli eletti Pd sono Brenda Barnini, Simone Bezzini, Matteo Biffoni, Filippo Boni, Bernard Dika, Alessandro Franchi, Gianni Lorenzetti, Leonardo Marras, Antonio Mazzeo, Iacopo Melio, Alessandra Nardini, Mario Puppa, Simona Querci, Serena Spinelli, Andrea Vannucci. Per Casa Riformista gli eletti sono Francesco Casini, Federico Eligi, Stefania Saccardi e Vittorio Salotti; per Avs Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti; per il M5s Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli. Per l’opposizione, FdI porta in Consiglio Marcella Amadio, Alessandro Capecchi, Jacopo Cellai, Vittorio Fantozzi, Claudio Gemelli, Marco Guidi, Chiara La Porta, Luca Minucci, Diego Petrucci, Enrico Tucci, Gabriele Veneri, Matteo Zoppini; gli eletti di Forza Italia sono Jacopo Maria Ferri e Marco Stella; per la Lega è eletto Massimiliano Simoni.

Toscana Rossa presenterà ricorso al Tar dopo l’esclusione dal Consiglio regionale toscano, confermata dalla proclamazione degli eletti. Lo ha annunciato Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione per la coalizione di sinistra. “Non saremo in Consiglio”, scrive, “faremo ricorso”, “questa legge elettorale va cambiata” e “72.320 persone resteranno senza voce in consiglio. Chi ha preso meno di noi, invece, ci siederà”. Per Bundu, i “numeri sono chiari: 4,51% alla lista, 5,2% alla candidata presidente. Come Sinistra siamo abituati a lottare per ogni diritto, per far sentire la nostra voce, per essere rappresentati. La nostra voce non entra in Consiglio oggi, ma sarà come sempre fuori nelle strade, nei quartieri, nelle lotte quotidiane. 72.320 volte grazie”.