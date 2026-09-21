    BRIGHT-NIGHT 2026 al via: una settimana di eventi sulla ricerca dell’Ateneo fiorentino e delle istituzioni del territorio

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    BRIGHT-NIGHT 2026 al via: una settimana di eventi sulla ricerca dell’Ateneo fiorentino e delle istituzioni del territorio
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    Oltre 400 ricercatori e ricercatrici coinvolti, 57 attività in piazza, 13 attività nei musei, 11 talk, 11 passeggiate tematiche. Torna la scienza alla portata di tutti con la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, la manifestazione ideata e finanziata dalla Commissione Europea per avvicinare la cittadinanza alla scienza. L’appuntamento in Toscana prende il nome di BRIGHT-NIGHT e coinvolge tutto il mondo della ricerca della nostra regione.

    L’edizione fiorentina 2026 è dedicata a “La scienza che si prende cura”, intesa come responsabilità verso le persone, le comunità, le relazioni e l’ambiente e si articola a in un’intera settimana, dal 22 al 27 settembre, con una doppia serata di stand e iniziative in piazza SS. Annunziata.

    Domenico Guarino ha intervistato la  rettrice Alessandra Petrucci,

    DURATA “53