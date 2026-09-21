Lavoro, due ore di sciopero alla STEF – multinazionale della logistica agroalimentare

Abbiamo chiesto a Sarah Caudiero di spiegare le motivazioni dello sciopero che oggi è andato in scena nelle ore a cavallo del pranzo alla Stef, ditta di logistica agroalimentare internazionale.
I malumori nel magazzino erano cominciati nel giorno della festa per l’inaugurazione della sede di Montemurlo.
Quel 9 settembre gli operai non erano stati invitati alla festa e sala mensa, all’ora di pranzo, sono arrivati gli avanzi del rinfresco precedente. Quanto basta permettere sul piede di guerra agli operai che però , qualche giorno dopo, hanno trasformato il man umore in rabbia quando hanno saputo che alla loro collega non sarebbe stato rinnovato il contratto. E il sindacato a Sudd Cobas spiega che questa scelta sarebbe avvenuta proprio per la decisione della donna di iscriversi al loro sindacato. Abbiamo chiesto a Sarah Caudiero di spiegare le motivazioni dello sciopero che oggi è andato in scena nelle ore a cavallo del pranzo alla Stef, ditta di logistica agroalimentare internazionale.