    Ascanio Celestini in “poveri Cristi” per Genius Loci 2026

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    Ascanio Celestini in "poveri Cristi" per Genius Loci 2026
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    Ascanio Celestini porta San Francesco nelle periferie di oggi, raccontando con parole e musica le vite degli ultimi e le contraddizioni del presente.

    Venerdì 25 Settembre alle 21:50 nel Secondo Chiostro.