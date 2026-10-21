www.controradio.it BENNI BOSETTO The Ballad of the Blue Kind Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:05 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="wBWUF6or9U"><a href="https://www.controradio.it/podcast/benni-bosetto-the-ballad-of-the-blue-kind/">BENNI BOSETTO The Ballad of the Blue Kind</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/benni-bosetto-the-ballad-of-the-blue-kind/embed/#?secret=wBWUF6or9U" width="500" height="350" title="“BENNI BOSETTO The Ballad of the Blue Kind” — www.controradio.it" data-secret="wBWUF6or9U" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dal 22 ottobre al 23 dicembre 2026 IED Firenze e Fondazione Palazzo Strozzi presentano The Ballad of the Blue Kind dell’artista Benni Bosetto, un nuovo progetto concepito appositamente per le due sedi, che comprende una mostra presso gli spazi espositivi di IED e due giorni di performance alla Strozzina di Palazzo Strozzi, che si terranno il 22 e il 23 ottobre 2026.

The Ballad of the Blue Kind è un’esplorazione delle possibili declinazioni della solitudine raccontata in due momenti complementari dove si alternano la presenza e l’assenza, il suono e il silenzio. Negli spazi della Strozzina cinque personaggi cantano variazioni sul tema raccontando solitudini che si intrecciano l’una all’altra, mentre negli spazi dell’ex Teatro dell’Oriuolo il disegno diventa un oggetto scultoreo e restituisce la memoria dei corpi e delle loro storie, inserendosi in una grande installazione. L’esperienza dello spazio performativo trova un nuovo registro nello spazio scenico di contemplazione di IED, dove il pubblico incontra una dimensione di osservazione individuale.

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