www.controradio.it Bankitalia, Toscana tra crescita e allarme: confronto Giani-Fossi Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

Dopo le sconfitte di Arezzo e Viareggio ai ballottaggi, nel Partito Democratico toscano si apre una riflessione sul futuro della regione. A riaccendere il dibattito sono i dati del rapporto di Bankitalia sull’economia toscana: numeri che il governatore Eugenio Giani legge come la conferma della solidità del sistema regionale, mentre il segretario del Pd Emiliano Fossi li considera un campanello d’allarme che impone più coraggio e innovazione.