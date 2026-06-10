www.controradio.it "Salviamo Agripunk" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:41 Share Share Link Embed

Presidio davanti alla Regione Toscana per salvare il rifugio per animali Agripunk Associazione sotto sfratto in trattativa per acquisto capannoni ha lanciato raccolta fondi

Agripunk’, associazione di Ambra, nel comune di Bucine (Arezzo), nata per la riconversione di un ex allevamento intensivo di tacchine in rifugio antispecista per animali è ora sotto sfratto.

Ad Agripunk vivono più di 100 animali  suini, bovini, ovi-caprini, equini, avicoli  che per le disabilità derivanti dallo sfruttamento non possono essere avviati alla macellazione né tornare alla vita selvatica. L’associazione ha avviato una trattativa con la proprietà per l’acquisto degli immobili e il maggio scorso ha lanciato una raccolta fondi.

Il 22 maggio c’è stato il primo accesso dell’ufficiale giudiziario che ha avviato la procedura di sfratto.