www.controradio.it A Scandicci torna 'Nutida', festival di danza contemporanea. La VII ed. con la dir. artistica associata del coreografo Diego Tortelli Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Dal 18 giugno al 10 luglio, torna a Scandicci, al Castello dell’Acciaiolo, Nutida, festival dedicato alla danza contemporanea prodotto da Stazione Utopia e realizzato nell’ambito di Scandicci Open City 2026. La settima edizione prevede un cartellone con 18 date, 43 appuntamenti, 18 prime nazionali e il consueto inizio degli spettacoli all’ora del tramonto: le 19. Tra le novità, la direzione artistica associata di Diego Tortelli, nome di spicco del panorama coreutico internazionale, che connoterà il festival con una visione fortemente contemporanea coniugando qualità coreografica, apertura ai linguaggi emergenti e dialogo con le grandi istituzioni della danza europea.