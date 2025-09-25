www.controradio.it Autunno Fiorentino, la quarta edizione che abbraccia la città Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:08 Share Share Link Embed

Dopo il successo dell’Estate Fiorentina, la programmazione culturale non si ferma e amplia la sua offerta in tutti i quartieri fuori dall’Area Unesco. Partirà il primo di ottobre e durerà fino alla fine di novembre la quarta edizione della rassegna promossa dal Comune di Firenze con 230 eventi tra spettacoli, concerti, performance, laboratori e workshop.

All’assessore alla cultura Giovanni Bettarini abbiamo chiesto cosa tornerà sicuramente la prossima estate e cosa ci aspetta in questo Autunno Fiorentino 2025.