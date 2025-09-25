A Pisa torna l’Internet Festival: la 15esima edizione indaga “l’identità”

Dal 9 al 12 ottobre a Pisa si terrà la 15esima edizione dell’internet festival, che quest’anno si interroga su come sta cambiando il nostro rapporto all'”identità” ai tempi dei social network e dell’intelligenza artificiale. Più di 100 ospiti in 13 luoghi simbolo della città che ospiteranno decine di incontri ad ingresso libero. Tra i tanti ospiti Stefano Nazzi, la disegnatrice Fumetti Brutti e Riccardo de Gaudenzi, capo del dipartimento di ingegneria elettrica dell’Agenzia Spaziale Europea.

Audio: Chiara Spinelli, membro del Cnr e coordinatrice del comitato esecutivo del Festival e il direttore del festival Claudio Giua intervistati

Ci siamo mai chiesti chi siamo veramente quando ci riflettiamo nello schermo dello smartphone? In un’epoca in cui algoritmi e intelligenza artificiale sembrano predire i nostri comportamenti prima ancora che li pensiamo, la rivoluzione digitale ci ha spinti così a fondo nella dimensione del “fare” da farci quasi dimenticare quella dell’”essere”. Il paradosso del nostro tempo è proprio questo: pur essendo costantemente connessi e in un mare di informazioni, siamo costretti a specchiarci nel digitale per interrogarci su chi siamo, cosa vogliamo, dove stiamo andando e perché. L’identità, un tempo radicata e solida grazie a riti sociali consolidati e tradizioni secolari, è diventata un concetto fluido, frammentato e in continua evoluzione, un tema centrale che necessita di riflessione profonda e condivisa.

Da questa riflessione nasce l’edizione 2025 di Internet Festival – Forme di Futuro , un evento che si pone l’ambizioso obiettivo di esplorare il legame tra la nostra società e l’innovazione digitale, mettendo al centro ciò che ci rende autenticamente umani. La manifestazione, giunta alla sua quindicesima edizione, torna a Pisa dal 9 al 12 ottobre per guidare lo sviluppo tecnologico con un approccio etico e umanistico, declinando il suo tema portante, l’#Identità, in decine di appuntamenti, conferenze, installazioni e proiezioni, tutti a ingresso libero.

Oltre 100 ospiti nazionali e internazionali animeranno 13 luoghi simbolo della città, in decine di eventi ed incontri: dalla scienza alla sociolinguistica, dal giornalismo al mondo dello sport e della moda, il festival si propone di offrire prospettive multiple e arricchenti.