Gaza: ancora manifestazioni e mobilitazioni in Toscana

Ieri ancora una giornata densa di manifestazioni pro Gaza e a sostegno della Sumud Flottilla, anche in Toscana. La nave americana Severn ha ufficialmente rinunciato all’attracco a Livorno, e per festeggiare la notizia il sindacato Usb, che si era fatto promotore del blocco nei giorni scorsi, ha organizzato una nuova manifestazione, molto partecipata, dalle 18.30 al varco portuale Valessini.

Sempre nella serata di ieri, alcune centinaia di manifestanti pro Palestina hanno bloccato la circolazione dei treni sulla direttrice Pisa-Lucca invadendo i binari 2 e 3 della stazione di Pisa San Rossore. La manifestazione è partita alle 18.30 dal centro cittadino con un migliaio di persone in corteo. Il lungo serpentone ha attraversato le principali vie del centro fino a raggiungere piazza dei Miracoli dove i pro Pal hanno sfilato sotto la Torre pendente prima di raggiungere la vicina stazione di Pisa San Rossore: qui centinaia di manifestanti hanno occupato i binari e la circolazione ferroviaria è stata immediatamente interrotta, per riprendere dopo circa una mezz’ora.

in questo caso la protesta ha causato ritardi di circa mezz’ora ai treni regionali della fascia oraria tra le 19 e le 20. poi il corteo si è diretto nuovamente e verso il centro storico in piazza XX settembre, sotto il palazzo comunale, dove, secondo quanto affermato dagli organizzatori si terrà “un presidio permanente per accendere i riflettori sul massacro della popolazione palestinese da parte dell’esercito israeliano all’interno della Striscia”.