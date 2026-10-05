www.controradio.it Aspi, terminato scavo della nuova galleria San Donato sulla A1 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:01 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="UF0RiC7yXK"><a href="https://www.controradio.it/podcast/aspi-terminato-scavo-della-nuova-galleria-san-donato-sulla-a1/">Aspi, terminato scavo della nuova galleria San Donato sulla A1</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/aspi-terminato-scavo-della-nuova-galleria-san-donato-sulla-a1/embed/#?secret=UF0RiC7yXK" width="500" height="350" title="“Aspi, terminato scavo della nuova galleria San Donato sulla A1” — www.controradio.it" data-secret="UF0RiC7yXK" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

È caduto oggi l’ultimo diaframma della nuova galleria San Donato, la principale opera del progetto di ampliamento della A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. A lavori conclusi, previsti per la metà del 2028, il tunnel ospiterà il traffico su tre corsie in direzione Sud, un potenziamento di 18 chilometri, di cui 6,2 già aperti al traffico nel 2021. La galleria è lunga 950 metri e il valore complessivo dell’intero intervento è di circa un miliardo di euro, con in media 500 persone impegnate. Il nodo, ricorda Aspi, ospita ogni giorno circa il 30% di traffico in più rispetto alla media nazionale.

Alla cerimonia di conclusione dell’attività di scavo erano presenti il Governatore Eugenio Giani, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, l’AD del Gruppo Autostrade per l’Italia Arrigo Giana, e i sindaci di Bagno a Ripoli e Rignano sull’Arno Francesco Pignotti e Giacomo Certosi.