www.controradio.it Aperto il bando per il servizio civile, oltre 2300 posti per giovani tra 18 e 29 anni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:50 Share Share Link Embed

È aperto il nuovo bando della Regione Toscana per il Servizio civile regionale, per 2.396 giovani residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, disoccupati, inattivi o studenti, che verranno selezionati per partecipare ai progetti. Per il presidente della Regione, Eugenio Giani, si tratta di un’esperienza “che potrà valere e essere considerata nelle prospettive del lavoro futuro”.