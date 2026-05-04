È aperto il nuovo bando della Regione Toscana per il Servizio civile regionale, per 2.396 giovani residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, disoccupati, inattivi o studenti, che verranno selezionati per partecipare ai progetti. Per il presidente della Regione, Eugenio Giani, si tratta di un’esperienza “che potrà valere e essere considerata nelle prospettive del lavoro futuro”.
Aperto il bando per il servizio civile, oltre 2300 posti per giovani tra 18 e 29 anni
/
RSS Feed