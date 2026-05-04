www.controradio.it Famigli-E, il 10 maggio a Villa Vogel un giorno di festa per ribadire la ricchezza delle differenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

Il 10 maggio, a Firenze, la Festa delle famigli-E, per ribadire la ricchezza delle differenze. Appuntamento al Parco di Villa Vogel, dall’ora di pranzo fino a sera tra giochi, musica, laboratori, letture e spettacoli. E tra una settimana, la Regione sarà anche al Toscana Pride a Grosseto. “Nessuno spazio a pregiudizi, discriminazioni e disuguaglianze”, ha dichiarato l’assessora con delega alle politiche per i diritti Lgbtqia+, Alessandra Nardini.