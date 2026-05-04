www.controradio.it Muore dopo il parto all’ospedale firoentino San Giovanni di Dio, aperta un’inchiesta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

A Firenze, all’ospedale di San Giovanni di Dio (Torregalli), il caso della giovane madre morta dopo il parto scuote la sanità toscana, e l’azienda sanitaria attiva le azioni previste dal sistema qualità e sicurezza delle cure in caso di eventi sentinella, notificando il decesso al sistema nazionale di sorveglianza della mortalità materna dell’Istituto Superiore di Sanità. Il compagno della donna, che era di origine straniera e residente nell’area fiorentina, sporge denuncia, mentre l’Autorità giudiziaria ha già posto sotto sequestro la documentazione clinica e avviato le indagini preliminari.