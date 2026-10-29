SPECIALE ELEZIONI ISRAELE. Le elezioni parlamentari in Israele del 27 ottobre 2026 per il rinnovo della Knesset si sono rivelate una delle consultazioni più partecipate e tese della storia del Paese. Si è trattato del primo appuntamento elettorale politico dopo i tragici eventi del 7 ottobre 2023, la guerra a Gaza e il successivo allargamento dei conflitti nell’area. Cerchiamo di capire come leggere il voto con l’intervista realizzata da Raffaele Palumbo con lo storico Claudio Vercelli, autore di una “Storia di Israele” e di una “Storia del conflitto israelo palestinese” di recente riedizione.
Analisi del voto in Israele con lo storico Claudio Vercelli
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