www.controradio.it Amministrative, a Figline Incisa salta il campo largo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

Elezioni amministrative, il campo largo del centrosinistra mostra le prime crepe in Toscana. A Figline e Incisa Valdarno lo scontro personale tra Matteo Renzi e David Ermini blocca l’alleanza unitaria e agita gli equilibri politici locali. Ma tensioni simili emergono anche in altri Comuni al voto, come Viareggio.

IL SERVIZIO DI GIORGIO BERNARDINI

C’è almeno uno dei 20 Comuni al voto in Toscana dove il progetto del campo largo di centrosinistra si arena sulle tensioni personali. È il caso di Figline e Incisa Valdarno – i due municipi che si sono fusi nel 2014 – dove ieri è venuta a galla l’incompatibilità tra tra Matteo Renzi e David Ermini. L’ex premier non intende sostenere la candidatura a sindaco dell’ex parlamentare dem ed ex vicepresidente del Csm, riaprendo una frattura che pesa sugli equilibri locali in vista delle elezioni di maggio. Ermini prova a smorzare i toni, ma il vero nodo resta il rapporto personale con Renzi, deteriorato dopo le accuse contenute nel libro Il Mostro, in cui l’ex presidente del Consiglio attribuiva a Ermini il cosiddetto “metodo Palamara” nel caso della Loggia Ungheria. Parole che avevano spinto Ermini a minacciare querela per diffamazione, segnando una rottura mai ricomposta. Anche per questo, Italia Viva e Casa Riformista lavorano a un candidato alternativo, chiamandosi fuori dalla coalizione. Dal Partito Democratico arriva una difesa compatta: il segretario regionale Emiliano Fossi parla di un profilo autorevole e adatto a guidare la città. I parlamentari dem Dario Parrini e Simona Bonafè definiscono incoerente la scelta dei renziani. La replica è affidata al commissario regionale di Italia Viva Francesco Bonifazi, che respinge le accuse e rilancia con parole che evocano vecchi attriti interni all’ex area renziana. Al momento la coalizione che sostiene la candidatura di Ermini comprende Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde e alcune liste civiche. Ma le defezioni non finiscono qui: anche a Viareggio la formula del campo largo rischia di naufragare, visto che Italia Viva ha già scelto di sostenere la candidatura di Marialina Marcucci, a discapito delle primarie che hanno individuato domenica scorsa la dem Federica Maineri. Coalizione per ora in salvo nelle due città più grandi della Toscana al voto: a Prato, dove Matteo Biffoni si avvicina a una candidatura e a Pistoia, dove il 12 aprile si svolgeranno le primarie.