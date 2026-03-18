www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata 18 marzo 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:15:38 Share Share Link Embed

Tema: Pedala, Firenze ti premia 2026

Dopo la sperimentazione per incentivare economicamente l’uso della bicicletta, l’iniziativa si rinnova e diventa strutturale, con la partecipazione attraverso l’App IF senza più la necessità del kit. Nuovi premi per chi partecipa. Iscrizioni dal 1° aprile.

Ne parliamo con l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze: Andrea Giorgio.

Tema: Sicurezza stradale e avvicinare il Chianti alla città di Firenze

Strade più sicure e accessibili nel Chianti grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Città Metropolitana di Firenze, la Regione Toscana e i comuni confinanti. Potenziare la sicurezza stradale di alcune delle arterie di collegamento più importanti e transitate del territorio di Greve e delle sue frazioni: è questo l’obiettivo che il Comune, la Città Metropolitana e la Regione Toscana hanno scelto di attuare con la realizzazione di due opere pubbliche che rivestono un ruolo strategico per migliorare la fruibilità e l’accessibilità della rete stradale chiantigiana, funzionali a mettere il capoluogo in connessione con le aree decentrate, i territori comunali confinanti e Firenze.

Ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori pubblici: Giulio Saturnini.