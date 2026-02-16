    Alluvioni, 600 milioni tra emergenza e ristori. Giani: “Serve commissario a ricostruzione”

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Alluvioni, 600 milioni tra emergenza e ristori. Giani: “Serve commissario a ricostruzione”
    Loading
    /

    Dalle alluvioni dell’autunno 2023 agli eventi meteo estremi del 2024 e del 2025, la Regione Toscana, attraverso il Commissario delegato, ha mobilitato quasi 600 milioni di euro tra interventi di emergenza, opere di somma urgenza, messa in sicurezza del territorio e contributi a cittadini e imprese. È questo il quadro complessivo che emerge dall’aggiornamento dei dati relativi agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal 29 ottobre 2023 al 14 marzo 2025.