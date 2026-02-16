Dalle alluvioni dell’autunno 2023 agli eventi meteo estremi del 2024 e del 2025, la Regione Toscana, attraverso il Commissario delegato, ha mobilitato quasi 600 milioni di euro tra interventi di emergenza, opere di somma urgenza, messa in sicurezza del territorio e contributi a cittadini e imprese. È questo il quadro complessivo che emerge dall’aggiornamento dei dati relativi agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal 29 ottobre 2023 al 14 marzo 2025.
Alluvioni, 600 milioni tra emergenza e ristori. Giani: “Serve commissario a ricostruzione”
