Funaro: “crollo via Mariti è ferita aperta per Firenze”

La strage di via Mariti “rimane una ferita aperta nella nostra città, momenti come questi parlano da soli. Abbiamo deciso di mantenere un momento di di silenzio, di attenzione, di ricordo e di rispetto verso tutti i familiari”, “alcuni di loro sono qui con noi e li ringrazio”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine della cerimonia di commemorazione delle cinque vittime del crollo nel cantiere Esselunga avvenuto il 16 febbraio 2024: morirono Luigi Coclite, 59 anni, Mohamed Toukabri, 54, Mohamed El Farhane, 24, Taoufik Haidar, 45, e Bouzekri Rahimi, 56. Una cerimonia silenziosa, con la deposizione di una corona davanti alla targa posta un anno fa.
NELL’AUDIO LE PAROLE DELLA sindaca Sara Funaro