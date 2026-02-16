www.controradio.it 100 anni fa la morte di piero Gobetti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:19 Share Share Link Embed

Ill 15 febbraio 1926 moriva a Parigi Piero Gobetti. Non aveva ancora 25 anni. Dopo la feroce aggressione da parte di una decina di manganellatori fascisti, profondamente indebolito nel fisico, il 6 febbraio aveva lasciato la moglie Ada e il figlio Paolo di poco più di un mese per trasferirsi a Parigi. Si era così avverato quanto aveva ordinato Mussolini in un dispaccio al prefetto di Torino: «Mi si riferisce che noto Gobetti sia stato recentemente Parigi e che oggi sia Sicilia stop prego informarmi e vigilare per rendere nuovamente difficile vita questo insulso oppositore governo e fascismo. Mussolini».

INTERVISTA CON L’On RICCARDO NENCINI presidente Gabinetto Viesseux