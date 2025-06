www.controradio.it Al via WOM Fest 2025: l'intervista a David Martinelli Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:06:44 Share Share Link Embed

Al via il WØM Fest che torna quest’anno a Lucca in una location del tutto inedita: il Polo Tecnologico Lucchese. Il 6 e 7 giugno il giardino del Polo Tecnologico Lucchese (Sorbano del Giudice) accoglierà due palchi sui quali si esibiranno i più interessanti nomi della scena indie attuale. Venerdì 6 si comincia con gli esterina, gruppo musicale indie rock attiva dal 2008 dallo stile inclassificabile che intreccia post-rock, elettronica e canzone d’autore. Giorgio Poi sarà il primo headliner a calcare il main stage di WØM Fest. Produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana. Sabato 7 i Saul Project, collettivo lucchese nato nel 2022 e già punto di riferimento della scena locale per il loro “soul toscano”, apriranno ad okgiorgio, ovvero Giorgio Pesenti. Con i suoi suoni decostruiti, okgiorgio approda a Lucca dopo un lungo tour nazionale e internazionale per dare il là a un’estate ricca di appuntamenti con un live set tutto rinnovato. E poi l’afterparty di entrambe le serate con Miscela djset. Tutte le info su www.womfest.it

Giovanni Barbasso ha intervistato per noi il direttore artistico David Martinelli.