Gen Z. Puntata del 6 giugno 2025. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.

Tema della puntata: Giovani e l’equità tra generi e generazioni.

Le campagne di Tocca a noi. Dalla Tampon Tax alla giustizia mestruale.

In Italia, quasi 1 persona su 6 non può permettersi di comprare prodotti mestruali- come assorbenti, tamponi e coppette – ricorrendo persino alla carta igienica!

All’arrivo della prima mestruazione, 2 persone su 5 in Italia ci hanno detto che non sapevano cosa stesse succedendo al loro corpo. Nel nostro Paese i prodotti mestruali sono ancora tassati come beni di lusso. Di questo – e molto altro – parleremo con Tocca a Noi, associazione nata nel 2021 con l’obiettivo di garantire l’equità e l’uguaglianza tra generi e generazioni, promuovendo la partecipazione delle persone e stimolando l’azione legislativa su temi civili e sociali.