Cosa e’ successo? “Mario Primicerio. La strada per casa ” – 7 giugno 2025″

COSA È SUCCESSO? Storie e voci per capire quello che accade", di Raffaele Palumbo.

In questa puntata: Mario Primicerio. La strada per casa. Il 30 maggio è morto Mario Primicerio. Giovane collaboratore di Giorgio La Pira, matematico di altissimo livello e sindaco di Firenze dal 1995 al 1999. In questa puntata di Cosa è successo, il nostro podcast, proviamo a raccontarlo con le voci di chi lo ha conosciuto e di chi gli è stato vicino.

Gli ospiti: Mauro Bonciani, giornalista del Corriere Fiorentino; Renato Burigana giornalista e teologo, è stato addetto stampa del cardinale Piovanelli (fino al 1995) e del sindaco di Firenze Primicerio (dal 1995 al 1999); Simone Siliani, impegnato da sempre nel movimento per la pace, è stato presidente del Consiglio regionale, assessore comunale e regionale, direttore di Fondazione Finanza Etica del Gruppo Banca Etica; Amos Cecchi, assessore con Primicerio sindaco, a lui molto vicino soprattutto nell’ultimo periodo; Maurizio Certini, direttore della Fondazione La Pira; Claudio Gherardini, giornalista e osservatore partecipe delle guerre in ex Jugoslavia.