www.controradio.it Al Museo Novecento di Firenze AVANTI!, una grande mostra dedicata a Georg Baselitz Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:16:19 Share Share Link Embed

La mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell’arte contemporanea è stata realizzata in collaborazione con lo studio dell’artista ed è stata inaugurata pochi giorni prima della sua scomparsa. Fino al 13 settembre 2026, il museo accoglie per la prima volta in Italia un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro una dimensione fondamentale e spesso meno esplorata della pratica di Baselitz, ovvero: l’incisione. Distribuita sui tre piani del museo, la mostra riunisce circa 170 opere, tra stampe, dipinti e sculture, restituendo la complessità e la radicalità di una ricerca che attraversa oltre sessant’anni di lavoro. Le opere selezionate raccontano la varietà dei temi affrontati dall’artista e ribadiscono la sua idea di arte come processo, trasformazione e gesto sovversivo, lontano da ogni forma di armonia rassicurante.

In studio Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento di Firenze e curatore della mostra