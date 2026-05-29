    Controradio Tv – “Un 25 novembre al mese” – 29 maggio 2026

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    Controradio Tv - "Un 25 novembre al mese" - 29 maggio 2026
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    Trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

    Tema di questa puntata – Donne e Lavoro, tra gap salariali, maternità come principale fonte di disuguaglianza, dipendenza economica ed esposizione alle violenze

    in studio Laura Scalia della segreteria CGIL Firenze e responsabile Cgil per il Chianti fiorentino
    con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice.