www.controradio.it Caporalato in Toscana, Cgil-Cisl-Uil chiedono chiarezza alla Regione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:11 Share Share Link Embed

L’inchiesta della TgR Rai Toscana su presunti episodi di caporalato nei subappalti di cantieri di grandi opere nella regione, tra cui il cantiere Foster Tav di Firenze e le Case della salute della Asl Toscana Sud-Est, ha scatenato la reazione dei sindacati. Cgil, Cisl e Uil chiedono alla Regione Toscana di fare chiarezza e di aprire un confronto con le parti sociali e le committenze. Ne parliamo con Paolo Fantappiè segretario generale Uil Toscana.