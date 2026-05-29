L’inchiesta della TgR Rai Toscana su presunti episodi di caporalato nei subappalti di cantieri di grandi opere nella regione, tra cui il cantiere Foster Tav di Firenze e le Case della salute della Asl Toscana Sud-Est, ha scatenato la reazione dei sindacati. Cgil, Cisl e Uil chiedono alla Regione Toscana di fare chiarezza e di aprire un confronto con le parti sociali e le committenze. Ne parliamo con Paolo Fantappiè segretario generale Uil Toscana.
Caporalato in Toscana, Cgil-Cisl-Uil chiedono chiarezza alla Regione
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