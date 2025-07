www.controradio.it Agricoltura in Maremma divorata dal caldo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:15 Share Share Link Embed

GROSSETO. Interi filari di meloni pronti per essere raccolti e commercializzati bruciati dal sole. L’intensa ondata di calore di questi giorni, con temperature stabilmente sopra i 35 gradi per molte ore della giornata, ha scottato centinaia di chilogrammi di meloni nella campagna maremmana. Cresce l’allarme caldo tra gli agricoltori e gli allevatori preoccupati per le conseguenze delle alte temperature. A segnalarlo è Simone Castelli Presidente Coldiretti Grosseto.