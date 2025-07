www.controradio.it Sergio Sozzi Architetto - Il podcast seconda parte Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:21:17 Share Share Link Embed

Sergio Sozzi dedicò gran parte della sua vita professionale alla progettazione di case per l’edilizia popolare. In un momento in cui si torna a parlare di emergenza abitativa, una riflessione sul lavoro di un architetto ed un urbanista che mise al centro della propria attività i bisogni delle persone, a partire dalle classi lavoratrici