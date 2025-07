www.controradio.it Le infiltrazioni nelle organizzazioni studentesche Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:04 Share Share Link Embed

PISA. Presidi oggi davanti ai rettorati universitari in tutta Italia per denunciare e chiedere conto al governo dei tentativi di infiltrazioni di agenti dell’antiterrorismo nelle organizzazioni giovanili e studentesche. Camilla è in diretta dall’Università di Pisa e fa parte di CambiareRotta Pisa.