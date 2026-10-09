www.controradio.it Affitti brevi, Firenze è la terza città in Italia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="9MQnkRUxWE"><a href="https://www.controradio.it/podcast/affitti-brevi-firenze-e-la-terza-citta-in-italia/">Affitti brevi, Firenze è la terza città in Italia</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/affitti-brevi-firenze-e-la-terza-citta-in-italia/embed/#?secret=9MQnkRUxWE" width="500" height="350" title="“Affitti brevi, Firenze è la terza città in Italia” — www.controradio.it" data-secret="9MQnkRUxWE" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Secondo uno studio di Federalberghi Firenze sarebbe la terza città in Italia per numero di affitti brevi. Preceduta da Roma e Milano e sopra Napoli e Venezia. La Toscana sarebbe invece al primo posto. E il business delle locazioni breve non conosce crisi.

Sfatiamo subito un mito. Gli affitti brevi non dilagano dove c’è carenza ricettiva. Dilagano e basta. Conviene a chi ha una casa ovunque e conviene ai turisti, conviene parecchio meno a chi ad esempio viene a Firenze per un periodo breve per lavoro o studio. A parte questo sappiamo anche che in città il fenomeno non conosce crisi né rallentamenti. Anzi, continua a crescere. E ora sappiamo – grazie ad uno studio di Federalberghi – che Firenze è la terza città in Italia per affitti brevi. Prima ci sono due città gigantesche, Roma e Milano, e dopo due colossi, Napoli e Venezia. Il territorio minuscolo del centro Unesco o della stessa città di Firenze subiscono dunque una pressione senza precedenti, da questo punto di vista. A Firenze gli annunci su Air B&b ad agosto erano quasi 14 mila, per intenderci. Un immenso albergo diffuso che ha cambiato il volto e l’anima della città. Oltre a mercato immobiliare, commercio, servizi, senza contare l’usura della stessa città. Nonostante il primo regolamento in Italia per limitarne la proliferazione. E se Firenze è terza, la Toscana è prima, con quasi 73 mila annunci nello stesso periodo. In larga parte, appartamenti sottratti alla residenza stabile, una porta chiusa a chi cerca un appartamento in affitto per vivere e lavorare. Un business che di familiare oggi ha poco. Quasi il 70% gestisce più appartamenti, altro che integrazione del reddito familiare. Con l’associazione degli albergatori e Confcommercio che parlano di concorrenza sleale verso gli hotel e le altre forme di ospitalità, di norme spesso eluse e di una narrazione falsa attorno a questo fenomeno.