A Natale Libri per te 2025

Dal 6 all’8 dicembre si terrà a Peccioli la sesta edizione di 𝐀 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐞, un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Peccioliper, dal Comune di Peccioli e sostenuta da Belvedere Spa con una doppia finalità: quella di incentivare la lettura e al tempo stesso sostenere le librerie del territorio, in linea con il prestigioso riconoscimento ricevuto di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 e 2022-2023, unico comune nella Provincia di Pisa, tra i paesi sotto i 5.000 abitanti.



Dal 6 all’8 dicembre verrà allestito a Palazzo Senza Tempo un temporary store con 15 librerie e la casa editrice Tagete Edizioni, dove i cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione pari al 50%, e i non residenti potranno usufruire di un sostegno pari al 25%.

Il temporary store di librerie sarà affiancato, come sempre, da una serie di incontri e presentazioni: un progetto di Pensavo Peccioli in versione invernale.