Natale 2025 a Firenze, diffuso in città e con spettacoli di luce

Torna Florence Lights Up con spettacoli di luce nei monumenti più iconici, ispirati ai maestri del Rinascimento. Non mancheranno attività speciali nei Musei civici fiorentini, tra cui le visite agli scavi archeologici. Tante le iniziative per i più piccini, per loro torna anche il Trenino nel parco delle Cascine. In più di 70 tra strade, piazze e mercati di tutta Firenze prenderanno forma luminarie mentre sono oltre 50 gli alberi di Natale dislocati nei cinque quartieri, il 6 dicembre giornata di accensione a Palazzo Vecchio, Duomo, piazza Repubblica e piazzale Michelangelo. E poi mercatini e tante iniziative grazie a moltissime realtà cittadine. La presentazione del ricco programma di eventi oggi, con la sindaca Sara Funaro e l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini (AUDIO).