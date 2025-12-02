    “In Cisgiordania le violenze dei coloni contro i palestinesi sono continue”

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    "In Cisgiordania le violenze dei coloni contro i palestinesi sono continue"
    Loading
    /

    Ai nostri microfoni la testimonianza di due cooperanti italiani del gruppo che è stato assalito il 29 novembre a Duyuk