50 giorni di cinema a Firenze: apre il Middle East Festival dal 7 ottobre

Anche questo autunno sarà animato dalla “50 Giorni di cinema a Firenze”, rassegna alla sua 16esima edizione che porterà ben 9 festival di cinema internazionale in città, dal 7 ottobre fino all’11 dicembre, al Cinema La Compagnia come in altre sale e luoghi della cultura. Tra le novità , grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze, sarà a disposizione del pubblico un abbonamento a prezzo ridotto e un abbonamento gratuito per gli under 25, per tutta la rassegna.
Audio: Jacopo di Passio, presidente Fondazione Sistema Toscana Camilla Toschi, Responsabile delle attività della Compagnia casa del cinema della Regione Toscana, e Olivia Scaramuzzi, vicepresidentessa di Fondazione CR Firenze
Un intenso cartellone che tiene insieme importanti e storici festival internazionali, per 50 giorni di cultura, arte, eventi, anteprime, incontri con registi e attori. Tra le novità dell’edizione 2025 arrivano i nuovi abbonamenti alla rassegna, possibili grazie al prezioso contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, in due tipi di tessere: ABBONAMENTO 50 GG e ABBONAMENTO UNDER 25. Si inizia il 7 ottobre con il Middle East Now.
I festival dell’edizione 2025
- 7/12 ottobre – Middle East Now
Viaggio nel Medio Oriente contemporaneo tra anteprime, mostre, eventi, presentazioni, talk con i protagonisti del festival e momenti food.
- 15/19 ottobre – FánHuā Cinese Film Festival
Una finestra sulla Cina contemporanea e il suo cinema d’autore.
- 22/26 ottobre – Festival di Cinema e Donne
Da 45 anni, il meglio, su grande schermo, a firma femminile con primi piani sulle grandi maestre del cinema mondiale e su molte registe esordienti.
- 29 ottobre/2 novembre – France Odeon
Il migliore cinema francese in anteprima a Firenze, i film più rappresentativi della produzione cinematografica d’Oltralpe con tanti ospiti internazionali e momenti di approfondimento.
- 3/9 novembre – Festival dei Popoli
Il più importante Festival Internazionale di cinema documentario in Italia e il più antico in Europa.
- 12/16 novembre – Lo Schermo dell’Arte
Un appuntamento internazionale che presenta una selezione della migliore recente produzione di film d’artista e di documentari sull’arte contemporanea, incontri con artisti, autori e curatori.
- 26/30 novembre– Florence Queer Festival
Le storie e la cultura Queer al di fuori di ogni stereotipo
- 5/10 Dicembre – River to River Florence Indian Film Festival
Una finestra sull’India contemporanea, con una selezione dei migliori film in concorso, accompagnati dai registi e attori.
- 11 dicembre – N.I.C.E. x Irish Film Festa
Il nuovo cinema irlandese per la prima volta alla 50 Giorni.