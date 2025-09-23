    50 giorni di Cinema 2025

    Anche questo autunno sarà animato dalla “50 Giorni di cinema a Firenze”, rassegna alla sua 16esima edizione che porterà ben 9 festival di cinema internazionale in città, dal 7 ottobre fino all’11 dicembre, al Cinema La Compagnia come in altre sale e luoghi della cultura. Tra le novità, grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze, sarà a disposizione del pubblico un abbonamento a prezzo ridotto e un abbonamento gratuito per gli under 25, per tutta la rassegna. 

    Viola Giacalone ha intervistato Jacopo di Passio, presidente Fondazione Sistema Toscana, Camilla Toschi, Responsabile delle attività della Compagnia casa del cinema della Regione Toscana, e Olivia Scaramuzzi, vicepresidentessa di Fondazione CR Firenze.