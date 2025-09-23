www.controradio.it 50 giorni di Cinema 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:11 Share Share Link Embed

Anche questo autunno sarà animato dalla “50 Giorni di cinema a Firenze”, rassegna alla sua 16esima edizione che porterà ben 9 festival di cinema internazionale in città, dal 7 ottobre fino all’11 dicembre, al Cinema La Compagnia come in altre sale e luoghi della cultura. Tra le novità, grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze, sarà a disposizione del pubblico un abbonamento a prezzo ridotto e un abbonamento gratuito per gli under 25, per tutta la rassegna.