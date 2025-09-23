Pioggia e vento: ancora danni per il maltempo in Toscana

Un violento nubifragio ha colpito nella notte il territorio di Manciano (Grosseto), in particolare la zona di Marsiliana. In mezz’ora la pioggia ha mandato in tilt torrenti e strade, provocando allagamenti. La situazione più critica si è registrata lungo la strada Regionale 74. Completamente invasa dall’acqua la località Sgrilla fino a Sgrillozzo. Numerosi gli alberi caduti lungo la carreggiata, con rischi per automobilisti e residenti.

Sempre nel grossetano nella serata di ieri allagamenti anche a Paganico, con molte strade che sono rimaste chiuse, tra cui la Senese.

Problemi anche a Porto Ercole dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un peschereccio ormeggiato che, a causa delle forti precipitazioni della notte, aveva imbarcato acqua. I vigili hanno evitato il completo affondamento dell’imbarcazione grazie allo svuotamento della carena sotto il coordinamento della Capitaneria di porto.

Nuovi allagamenti a causa del maltempo anche a Portoferraio (Livorno), all’Isola d’Elba, già provata nelle ultime settimane, mentre a Capraia sono caduti in poche ore oltre 80 mm di pioggia.