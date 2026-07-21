    25 anni dopo il G8 di Genova: il Movimento ‘no global’ ha avuto ragione?

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    25 anni dopo il G8 di Genova: il Movimento 'no global' ha avuto ragione?
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    Ne abbiamo parlato con Tommaso Fattori, attivista, ex consigliere regionale, leader del Social Forum di Firenze che delle contro-manifestazioni del G8 fu l’esito più significativo.