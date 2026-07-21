25 anni dopo il G8 di Genova: il Movimento ‘no global’ ha avuto ragione? 21 Luglio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram Foto Controradio Social Forum Firenze 2002 www.controradio.it 25 anni dopo il G8 di Genova: il Movimento 'no global' ha avuto ragione? Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:11 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Ne abbiamo parlato con Tommaso Fattori, attivista, ex consigliere regionale, leader del Social Forum di Firenze che delle contro-manifestazioni del G8 fu l’esito più significativo.