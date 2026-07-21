www.controradio.it Corpo Celeste – Intervista a Mariangela Gualtieri Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:05 Share Share Link Embed

Ricucire le antenne dei grilli. rito sonoro

Ascolti con Mariangela Gualtieri, poetessa, drammaturga, cofondatrice Teatro Valdoca. A cura di Todo Modo

Aver cura dell’altro, dell’altra, ma allargare questa idea a quelli che hanno ali, a quelli con pelo o squame, a quelli con radici e foglie, a quelli dentro i mari, insomma a tutto ciò che vivendo tiene in vita anche noi. Le mie parole vorrebbero testimoniare questo presente e che anche tenere vivo ciò che questo presente trascura: la bellezza di questa terra, l’amore per questo piccolo formidabile pianeta e i suoi animali, le sue piante, e acque e montagne e meraviglie che ogni giorno sono sotto i nostri occhi.

Mercoledì 22 Luglio alle 20:45, Museo di San Marco, Piazza San Marco 3, Firenze