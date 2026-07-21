www.controradio.it Autismo: insediata la Consulta toscana, intervista a Laurenzi nominato portavoce Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:49 Share Share Link Embed

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Si è insediata e si è messa al lavoro la Consulta regionale toscana sull’autismo: il primo impegno sarà la costruzione, entro la fine del 2026, del piano regionale. Composta da venti associazioni di familiari di persone che soffrono di questo disturbo, rappresentative di tutto il territorio regionale, la neonata consulta, spiega la Regione, nasce “con un obiettivo molto chiaro: dare una voce concreta e permanente alle associazioni e alle persone che ogni giorno vivono, rappresentano e conoscono da vicino il mondo dell’autismo, della neurodivergenza e della salute mentale”. La Consulta, che continuerà a riunirsi con cadenza regolare, ha già individuato un proprio portavoce con l’obiettivo di favorire il dialogo con l’assessorato ed il tavolo tecnico e affinchè possa svolgere un ruolo di raccordo stabile tra Consulta, assessorato ed il gruppo tecnico-scientifico, già costituito dalla Regione, composto da medici, professionisti, ricercatori e rappresentanti delle aziende sanitarie. Si tratta di Andrea Laurenzi, presidente dell’Associazione Autismo Arezzo nonché vice presidente di Autismo Toscana e membro del Coordinamento regionale delle Associazioni per l’autismo.

Andrea Laurenzi