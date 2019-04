PMI Toscana, crescono numero aziende e ricavi

Secondo i dati Cerved resi noti oggi.

La presenza delle Pmi in Toscana è sostanzialmente tornata ai livelli precedenti alla crisi del 2008: secondo i dati Cerved resi noti oggi, le piccole e medie imprese censite in Toscana nel 2017 sono state 11.125, ancora in lieve calo rispetto alle 11.384 del 2007, ma in aumento rispetto alle 10.886 del 2016. Il loro fatturato è cresciuto del 4,3% dal 2016 al 2017, e del 7% nel decennio fra 2007 e 2017. Il margine operativo lordo, aumentato del 3,3% in un anno, è invece crollato (-31,5%) dal 2007 al 2016.

Le Pmi toscane, che pagano i loro fornitori a 69,8 giorni, occupavano nel 2016 273.451 addetti, di cui il 58,9% nelle piccole imprese e il 41,1% nelle medie. Le imprese fortemente esportatrici medie e piccole in Toscana sono il 21,8% del totale. In termini di classe di rischio creditizio, a fine 2018 le Pmi di capitali che si caratterizzano per uno score in area di sicurezza (24,7%) o solvibilità (40,5%) sono risultate sensibilmente più numerose di quelle che si posizionano in area di vulnerabilità (24,9%) o di rischio (10%); i loro debiti finanziari sono cresciuti dell’11,2% fra il 2007 e il 2017.