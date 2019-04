Firenze, domani Ponte Vespucci riaprirà ai pedoni

Il ponte fu chiuso per lavori un mese fa.

Domani mattina, alle ore 10, riaprirà a Firenze – a solo per il transito pedonale – il Ponte Vespucci. Un mese fa, all’avvio della fase attuale delle lavorazioni (iniezioni di malta cementizia all’interno dello strato di ghiaia in cui sono infissi i pali di fondazione), gli uffici lo avevano per precauzione chiuso anche al transito delle persone oltreché a quello dei veicoli.

In queste settimane la struttura, precisa una nota del Comune di Firenze, è stata sottoposta a un monitoraggio costante e dalle analisi è emerso che non presenta particolari reazioni alle sollecitazioni derivanti dall’intervento in corso. Perciò intanto è stato deciso di procedere alla temporanea riapertura ai pedoni. Quanto al transito dei veicoli ci vorrà ancora del tempo.