PM10, Pistoia: divieto di accendere camini

Emanata un’ordinanza per tutelare la qualità dell’aria. Rimarrà in vigore da mercoledì 8 a domenica 12 gennaio

E´ stata emanata dal Comune di Pistoia un’ordinanza per tutelare la qualità dell’aria e contrastare l’attuale valore di Pm10. Il provvedimento, in vigore da domani, mercoledì 8 gennaio, fino a domenica 12 gennaio, ha lo scopo di ridurre la concentrazione media giornaliera di polveri sottili ed è stato adottato in conformità alle direttive della Regione Toscana.

Nello specifico, l’ordinanza vieta l’utilizzo di legna nei camini aperti o nelle stufe tradizionali qualora nelle abitazioni siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento, con la deroga per le aree non metanizzate. Inoltre, la disposizione comunale invita a contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione e il controllo della temperatura massima); negli spostamenti, utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o i mezzi di trasporto non inquinanti; a condividere i mezzi di spostamento privati.

L´ordinanza rientra tra le misure previste per il cosiddetto periodo critico dal Piano comunale di azione (PAC) per il risanamento della qualità dell’aria 2016-2020, redatto dal Comune di Pistoia.

Altre informazioni sulla qualità dell’aria sono disponibili nell’area tematica ‘Ambiente’ presente sul sito del Comune di Pistoia, dove è possibile consultare anche il testo integrale dell’ordinanza.