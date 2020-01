Sardine: A Pistoia la manifestazione ufficiale sarà il 25/1

La data è stata stabilita per votazione nel corso di una riunione del coordinamento, durante la quale le coordinatrici provinciali di ‘Pistoia non si lega’, Elena Malinici, Francesca Cimò e Giulia Palamidessi

Dopo la manifestazione delle ‘altre’ sardine, sabato scorso a Pistoia, dove in piazza dello Spirito Santo si sono presentate solo poche decine di persone, è fissato per il 25 gennaio, alle 18.30 sempre in piazza dello Spirito Santo, il nuovo raduno del movimento, questa volta promosso dalle sardine ‘ufficiali’. La data è stata stabilita per votazione nel corso di una riunione del coordinamento, durante la quale le coordinatrici provinciali di ‘Pistoia non si lega’, Elena Malinici, Francesca Cimò e Giulia Palamidessi,non hanno alimentato le polemiche per la rottura con il ramo non ufficiale, ribadendo tuttavia che le “sardine sono apartitiche” ed esprimendo il loro dissenso “verso un certo modo di fare politica”.

Durante l’assemblea sono stati puntualizzati anche gli ideali di fondo delle sardine: antifascismo, antirazzismo, rispetto della Costituzione e difesa della liberà.