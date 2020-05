PJ Harvey ‘A dog called money’, quattro nuove proiezioni nella sala virtuale Più Compagnia!

Il film presentato in anteprima alla 60° edizione del Festival dei Popoli torna con quattro nuove proiezioni nella sala virtuale Più Compagnia! Si parte venerdì 29 maggio alle ore 21

La cantautrice e musicista PJ Harvey e il pluripremiato fotografo Seamus Murphy hanno dato vita a una straordinaria collaborazione. In cerca di esperienze dirette su alcuni paesi sui quali intendeva scrivere, PJ Harvey ha accompagnato Murphy in viaggio in Afghanistan, Kosovo, Washington, per realizzare alcuni dei suoi reportage internazionali. Mentre Murphy raccoglieva immagini, la musicista raccoglieva parole. Una volta a casa le parole sono diventate poesie e canzoni, poi un disco, registrato alla Somerset House di Londra. Info/prenotazione

VENERDì 29 MAGGIO ore 21.00

SABATO 30 MAGGIO ore 17.00

MARTEDì 2 GIUGNO ore 21.00

VENERDì 5 GIUGNO ore 17.00